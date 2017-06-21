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    Полиция Киева сообщила подробности взрыва на проспекте Победы

    Тема:

    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (217)

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    По информации полиции Киева, пострадавших в результате взрыва у магазина сотовой связи на проспекте Победы нет. Повреждены стекло, входные двери и роллеты помещения и соседних киосков.
    Полиция Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В результате взрыва у магазина сотовой связи в Киеве на проспекте Победы повреждены стекло, входные двери и роллеты помещения и соседних киосков. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

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    "На место инцидента, который произошел около 1 часа ночи, немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, работники взрывотехнической и кинологической служб. Полицейские проводят мероприятия, направленные на поиск подозреваемых и выяснения мотивов совершения правонарушения", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в среду ночью неизвестные бросили взрывное устройство в магазин сотовой связи проспекте Победы. В результате взрыва был поврежден фасад дома и защитный роллет.

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