Украинец пытался перевезти в Донбасс партию оружия

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украинские пограничники обнаружили в автомобиле, который направлялся на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, комплектующие к оружию и военную амуницию, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" во время оформления автомобиля Mercedes, на котором гражданин Украины направлялся на неподконтрольную территорию, на него отреагировала служебная собака", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время проверки автомобиля пограничники обнаружили комплектующие к стрелковому оружию и военную амуницию. "В автомобиле находилось нарезное оружие "Сайга МК" и 168 патронов к нему, девять магазинов, пистолет для отстрела резиновых пуль со снаряженным магазином (13 патронов), камуфлированная форма, берцы, бронежилет, наколенники, тактические ремни, оптика, глушитель, ножи, бинокль, планка Пикатинни", — добавили в погранслужбе.

Как отметили в пресс-службе, груз и водителя передали сотрудникам Национальной полиции.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.