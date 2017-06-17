наверх
18.06.201700:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе задержали подозреваемого в нападениях на кредитные учреждения

    Тема:

    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (202)

    (обновлено: )4801
    Мужчина действовал дерзко: передавал записку кассиру и, угрожая пистолетом, требовал деньги из кассы, ему удалось таким образом осуществить целую серию ограблений.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Одессе задержан мужчина по подозрению в ряде вооруженных разбойных нападений на офисы учреждений, предоставляющих оперативные денежные кредиты.

    В Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв
    ГУ НП в г. Киев
    Ужасы нашего городка. Шокирующий криминал в Киеве в дни Евровидения
     

    Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, оперативники Портофранковского отделения полиции города задержали вооруженного мужчину, который совершал нападения на учреждения, работающие под вывеской "Быстрые деньги" и пр.

    Отмечается, что житель Одесской области заходил в помещение, давал кассиру записку, в которой требовал выдать деньги, при этом угрожал пистолетом. 

    Как сообщил начальник регионального полицейского главка Дмитрий Головин, по словам задержанного, на преступление его толкнули долги, с которыми он не мог рассчитаться. 

    "Новоявленный гангстер, житель области, действовал дерзко, передавал записку кассиру и, угрожая пистолетом, требовал деньги из кассы, ему удалось таким образом осуществить целую серию ограблений в нашем городе", — подчеркнул Головин.

    В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные действия.

    Ранее пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что экс-сотрудники "ПриватБанка" завладели 200 тыс грн финучреждения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Переселенка из Донецка везла своего сына в Польшу в чемодане
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада