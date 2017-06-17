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    Под Волновахой задержали пенсионера по подозрению в работе на ДНР

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    По данным полиции, пожилой мужчина собирал данные о местах дислокации техники украинских военных и направления их передвижения и, используя одинаковую частоту радиоэфира с ополченцами, передавал им всю информацию.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В поселке Владимировка Волновахского района задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, с помощью радиоаппаратуры передавал информацию ополченцам о расположении и передвижения украинских войск, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

    Медработник в Донбассе
    facebook.com/theministryofdefence.ua
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    "65-летний мужчина много лет увлекается разнообразной радиоаппаратурой и имеет довольно неплохие знания в указанной сфере. Пенсионер собирал данные о местах дислокации техники украинских военных и направления их передвижения и, используя одинаковую частоту радиоэфира с боевиками, передавал им всю информацию", — говорится в сообщении.

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    В квартире подозреваемого был проведен обыск, изъяты вещественные доказательства. "Он признался полицейским в содеянном и своей вины не скрывает", — информируют в полиции.

    ГУ НП в Донецкой области
    Изъятая в Волновахе радиоаппаратура

    в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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