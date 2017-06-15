В Киеве убита женщина: 30 ударов ножом

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Вечером 14 июня в Оболонском районе Киева произошло убийство. Тело погибшей женщины обнаружили в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Об этом "Обозревателю" стало известно из собственных источников.

Женщине было почти 70 лет. Убийца нанес около тридцати ударов кухонным ножом (в лицо, грудь и живот), а затем скрылся с места преступления.

По информации источника, правоохранители оперативно задержали подозреваемого: им оказался 35-летний местный житель.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В воскресенье, 11 июня, водитель такси в Одессе напал на своего пассажира. Он нанес четыре удара ножом. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.