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    Происшествия

    В Киеве убита женщина: 30 ударов ножом

    Тема:

    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (197)

    (обновлено: )20202
    Женщине было почти 70 лет. Убийца нанес около тридцати ударов кухонным ножом (в лицо, грудь и живот), а затем скрылся с места преступления. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого: им оказался 35-летний местный житель.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Вечером 14 июня в Оболонском районе Киева произошло убийство. Тело погибшей женщины обнаружили в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Об этом "Обозревателю" стало известно из собственных источников.

    Женщине было почти 70 лет. Убийца нанес около тридцати ударов кухонным ножом (в лицо, грудь и живот), а затем скрылся с места преступления.

    По информации источника, правоохранители оперативно задержали подозреваемого: им оказался 35-летний местный житель.

    Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

    В воскресенье, 11 июня, водитель такси в Одессе напал на своего пассажира. Он нанес четыре удара ножом. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

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