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    Происшествия

    На ВДНХ в Киеве произошел масштабный пожар

    (обновлено: )17111
    Согласно предварительной информации, в результате пожара жертв и пострадавших нет. К тушению огня были привлечены 6 единиц техники и 32 человек личного состава.
    Пожар на ВДНХ
    Сегодня

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье вечером, в 18:25, спасателей вызвали на тушение пожара на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины на проспекте Глушкова, 1. Об этом сообщает Сегодня.

    Пожар на Киевском вокзале в Москве, двое погибших. Видео
    Телеканал 360 на Youtube
    Пожар на Киевском вокзале Москвы, двое погибших

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    Как оказалось, загорелось арендованное складское помещение 100х50 м.

    В 18:55 пожар локализован на площади примерно 800 м. кв. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

    К тушению пожара привлечены 6 единиц техники и 32 человек личного состава.

    Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева загорелись квартиры на нескольких этажах одной из высоток. Пожар охватил квартиры на 14-м и 15-м этажах.

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