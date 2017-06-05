КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Килийском районе Одесской области произошла авария, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщает "Бессарабия.Inform".

Несмотря на то, что трагедия произошла в 6 часов утра, сотрудники полиции и спасатели были вызваны на место происшествия спустя практически 2 часа. До этого момента никто из водителей и пассажиров проезжавших мимо автомобилей не остановился и не попытался помочь людям.

Водитель автомобиля ВАЗ-2101, двигаясь со стороны Вилково в направлении трассы M15 Одесса — Рени, недалеко от АЗС Petromol выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом.

В результате происшествия четыре человека погибли и еще один был доставлен в медицинское учреждение в Килию.

Для того чтобы извлечь тела погибших и раненого, пришлось вызывать сотрудников ГосЧС, которые при помощи специального инструмента разрезали кузов покореженного автомобиля.

Думская.net В Одесской области в аварии погибли четыре человека

По словам выжившего пассажира автомобиля, компания возвращалась с ночной рыбалки, и водитель уснул за рулем. И погибшие, и пострадавший являются жителями Татарбунарского района.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения поезда и легкового автомобиля в Черниговской области погиб водитель "легковушки".