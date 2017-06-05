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    Происшествия

    В Одесской области в аварии погибли четыре человека

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    Для того чтобы извлечь тела погибших и раненого, пришлось вызывать сотрудников ГосЧС, которые при помощи специального инструмента разрезали кузов покореженного автомобиля.
    В Одесской области в аварии погибли четыре человека
    Думская.net

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Килийском районе Одесской области произошла авария, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщает "Бессарабия.Inform"

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    Несмотря на то, что трагедия произошла в 6 часов утра, сотрудники полиции и спасатели были вызваны на место происшествия спустя практически 2 часа. До этого момента никто из водителей и пассажиров проезжавших мимо автомобилей не остановился и не попытался помочь людям.

    Водитель автомобиля ВАЗ-2101, двигаясь со стороны Вилково в направлении трассы M15 Одесса — Рени, недалеко от АЗС Petromol выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом.

    В результате происшествия четыре человека погибли и еще один был доставлен в медицинское учреждение в Килию.

    Для того чтобы извлечь тела погибших и раненого, пришлось вызывать сотрудников ГосЧС, которые при помощи специального инструмента разрезали кузов покореженного автомобиля.

    Думская.net
    В Одесской области в аварии погибли четыре человека

    По словам выжившего пассажира автомобиля, компания возвращалась с ночной рыбалки, и водитель уснул за рулем. И погибшие, и пострадавший являются жителями Татарбунарского района.

    Ранее сообщалось, что в результате столкновения поезда и легкового автомобиля в Черниговской области погиб водитель "легковушки".

     

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