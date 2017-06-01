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    В Одессе прокуратура согласилась на эксгумацию тел погибших в Доме профсоюзов

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    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение (40)

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    По информации пресс-службы областной прокуратуры, эксгумация тел будет проводиться для экспертизы в рамках расследования общего уголовного дела о беспорядках 2 мая 2014 года.
    Ситуация в Одессе 2 мая 2014 года
    timer-odessa.net

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской области удовлетворила ходатайство эксперта Киевского городского клинического бюро судмедэкспертиз по эксгумации тел шестерых погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
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    На данный момент дату проведения эксгумации не определили. В четверг состоялась встреча с участием представителей органов местного самоуправления, сотрудников Одесского областного бюро судмедэкспертизы и родственников погибших, на которой обсуждались организационные вопросы.

    Эксгумация тел будет проводиться для экспертизы в рамках расследования общего уголовного дела о беспорядках 2 мая 2014 года.

    Ранее сообщалось, что новый суд будет рассматривать "дело 2 мая" в ускоренном режиме.

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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