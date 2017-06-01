В Одессе прокуратура согласилась на эксгумацию тел погибших в Доме профсоюзов

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской области удовлетворила ходатайство эксперта Киевского городского клинического бюро судмедэкспертиз по эксгумации тел шестерых погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На данный момент дату проведения эксгумации не определили. В четверг состоялась встреча с участием представителей органов местного самоуправления, сотрудников Одесского областного бюро судмедэкспертизы и родственников погибших, на которой обсуждались организационные вопросы.

Эксгумация тел будет проводиться для экспертизы в рамках расследования общего уголовного дела о беспорядках 2 мая 2014 года.

Ранее сообщалось, что новый суд будет рассматривать "дело 2 мая" в ускоренном режиме.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.