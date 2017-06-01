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    Происшествия

    В результате стрельбы в центре Киева ранены двое мужчин

    (обновлено: )34740
    По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Кирилловской в 16.49. На месте работают правоохранители. Врачи оказывают помощь раненым. Проводятся следственные действия.
    На месте стрельбы в центре Киева
    Оксана Блищик в Facebook

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на киевском Подоле, в результате которой двое мужчин получили огнестрельные ранения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции в Facebook.

    По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Кирилловской в 16.49.

    Оксана Блищик в Facebook
    На месте стрельбы в центре Киева

    На месте работают правоохранители. Врачи оказывают помощь раненым. Проводятся следственные действия.

    Напомним, утром, 30 мая, в столице застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. Убийство произошло около 8 утра возле ТЦ "Алладин" по улице Гришко: неизвестный выстрелил в спину Панкову из автомобиля. Мужчина погиб на месте. В полиции убийство Панкова связывают с профессиональной деятельностью.

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