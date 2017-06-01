В результате стрельбы в центре Киева ранены двое мужчин

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на киевском Подоле, в результате которой двое мужчин получили огнестрельные ранения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Кирилловской в 16.49.

Оксана Блищик в Facebook На месте стрельбы в центре Киева

На месте работают правоохранители. Врачи оказывают помощь раненым. Проводятся следственные действия.

Напомним, утром, 30 мая, в столице застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. Убийство произошло около 8 утра возле ТЦ "Алладин" по улице Гришко: неизвестный выстрелил в спину Панкову из автомобиля. Мужчина погиб на месте. В полиции убийство Панкова связывают с профессиональной деятельностью.