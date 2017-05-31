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    Происшествия

    В озере Киева обнаружено тело мужчины

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    На место происшествия прибыло дежурное отделение 9-й пожарно-спасательной части. Тело мужчины было найдено на расстоянии 3 м от берега на поверхности воды.
    Озеро. Архивное фото
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    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Во вторник в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что в озере на территории парка Нивки обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-центр ГСЧС Киева.

    На место происшествия прибыло дежурное отделение 9-й пожарно-спасательной части. Тело мужчины было найдено на расстоянии 3 м от берега на поверхности воды. Бойцы с помощью водолазного снаряжения получили погибшего и передали правоохранительным органам.

    Сейчас причинами трагедии занимаются правоохранительные органы.

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