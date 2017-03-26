В Москве нашли тело помощника депутата ГД РФ на могиле дочери - источник

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. На юге Москвы на кладбище обнаружено тело мужчины рядом с могилой его дочери. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы РФ в воскресенье.

По информации СМИ, погибший работал помощником депутата Госдумы.

"Тело обнаружили в столичном районе Царицыно на Котляковском кладбище, рядом с ним обнаружен пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина совершил суицид. По словам источника, рядом с телом найдена предсмертная записка, в которой мужчина просил никого не винить в его смерти.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что по данному факту следствие проводит проверку.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.