Крушение Boeing в Бишкеке: найдено тело четвертого члена экипажа

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. На месте крушения турецкого грузового Boeing 747, разбившегося в районе международного аэропорта "Манас" Бишкека, обнаружено тело четвертого члена экипажа самолета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС республики.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом были разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Опознаны тела 32 человек погибших при крушении, в том числе 16 детей. Самолет, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, перевозил 85 тонн электронного оборудования и гаджетов.

"На месте авиакатастрофы спасатели обнаружили тело четвертого члена турецкого экипажа", — сообщил собеседник агентства.

В настоящий момент на месте падения самолета продолжаются поисковые работы, которые были прекращены поздним вечером накануне. После проведения фото- и видеосъемки планируется поднятие крупных частей самолета, сохранившихся при аварии. Накануне на месте авиакатастрофы был обнаружен один "черный ящик".

Пресс-служба МЧС республики отмечает, что на месте крушения задействованы 300 спасателей МЧС, 255 сотрудников МВД и 20 единиц спецтехники МЧС.

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