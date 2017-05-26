Пограничники обнаружили в Тисе тело парня в гидрокостюме

Константин Табакаев

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В четверг в ходе патрулирования пограничный наряд Мукачевского отряда заметил в реке Тиса тело человека в гидрокостюме, которое течением относило к румынскому берегу.

По данному факту сразу было проинформировано отделение Национальной полиции и пограничной полиции Румынии. По информации румынской стороны, личность погибшего устанавливается и проверяются обстоятельства гибели.

Пограничники сообщили, что организаторы контрабандного бизнеса ищут все новые и новые способы незаконного перемещения табачных изделий и привлекают к этому несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что закарпатские пограничники 25 марта задержали 14 контрабандистов сигарет, которые пытались пересечь реку Тису под водой.