На пароме "Севоль" обнаружили новое тело спустя 3 года после крушения

Ed JONES / AFP

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Тело неизвестного было обнаружено во вторник на борту пассажирского парома "Севоль", затонувшего в 2014 году в Южной Корее, пишет газета Korea Times.

Ранее сообщалось, что пока не обнаружены тела девяти пассажиров.

"Мы работаем над тем, чтобы опознать тело", — сообщил представитель министерства мореходства и рыболовства Южной Кореи. Он добавил, что тело было обнаружено в одной из сеток, установленных на окнах судна.

Других подробностей чиновник не предоставил. Сообщается, что во вторник пройдет экстренная пресс-конференция.

Пассажирский паром "Севоль" затонул 16 апреля 2014 года. Жертвами одной из самых крупных трагедий в современной южнокорейской истории стали 295 человек, 250 из которых — школьники от 15 до 19 лет. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек, спасти удалось лишь 172. Операция по поиску пропавших без вести при крушении парома была остановлена в ноябре 2014 года в связи со сложностью ее проведения.

Операция по подъему парома "Севоль" началась утром 22 марта. Примерно спустя сутки его борт показался над водой. Однако когда судно было поднято из воды примерно наполовину, работы пришлось прервать для демонтажа одной из задних рамп, которая находилась в открытом положении, что осложнило бы транспортировку парома в порт. Ожидается, что после того, как транспортное судно с паромом покинет зону крушения, ко дну опустится команда водолазов, которая должна будет исследовать район на предмет обломков и возможных останков еще не найденных тел погибших. Основные работы по поиску останков начнутся после того, как паром "Севоль" будет помещен внутрь сухого дока.