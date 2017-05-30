Украинец погиб в результате смерча в Московской области

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Гражданин Украины погиб в результате смерча в Московской области, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Информацию о гибели украинца также подтвердил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Согласно информации, которую получило посольство Украины в Российской Федерации от Министерства чрезвычайных ситуаций России, 29 мая в результате урагана в Московском регионе в городе Красногорск Московской области погиб гражданин Украины", — сказал Кирилич.

"Тело умершего находится в бюро судебно-медицинской экспертизы при Красногорской клинической больнице. По данному факту, как сообщает консул, следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации в Красногорске проводится следствие", — добавил дипломат.

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Мощный смерч с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 16 человек и повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. ГСУ СК по Московской области ранее сообщал о гибели ребенка и мужчины во время урагана в Подмосковье.