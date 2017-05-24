В Николаеве горит водолазное судно

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Николаеве в среду на площадке компании Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод – Ред.) загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" Военно-морских сил Украины, сообщает местное издание "Никвести" со ссылкой на сотрудников предприятия.

"В данный момент 5 экипажей спасателей тушат пожар", — сообщил источник.

Корабль загорелся при выполнении огневых работ — замене металла с использованием открытого огня.

Также издание опубликовало видео с места пожара.

Напомним, самый большой корабль ВМС Украины сломался сразу после ремонта.