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    В Николаеве горит водолазное судно

    (обновлено: )10030
    По данным СМИ, на площадке компании Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод – Ред.) загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" Военно-морских сил Украины.
    В Николаеве горит водолазное судно
    Никвести

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Николаеве в среду на площадке компании Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод – Ред.) загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" Военно-морских сил Украины, сообщает местное издание "Никвести" со ссылкой на сотрудников предприятия.

    "В данный момент 5 экипажей спасателей тушат пожар", — сообщил источник.

    Корабль загорелся при выполнении огневых работ — замене металла с использованием открытого огня.

    Также издание опубликовало видео с места пожара.

    Напомним, самый большой корабль ВМС Украины сломался сразу после ремонта.

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