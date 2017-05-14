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    В Черноморске ремонтируют самый большой военный корабль Украины

    (обновлено: )71
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный"
    Министерство обороны Украины
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный"
    Министерство обороны Украины
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный"
    Министерство обороны Украины
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный"
    Министерство обороны Украины
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный"
    Министерство обороны Украины

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    Самый большой корабль ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" будут ремонтировать, для чего его отправили в плавучий док Черноморского судоремонтного завода, сообщает "5 канал".

    Смотрите также: Возвращение "Гетмана Сагайдачного" и "Балты" в Одессу

    Сообщается, что кораблю должны почистить нижнюю часть, осмотреть конструкции и корабельное оборудование.

    По данным канала, на ремонт из бюджета выделили 14,5 миллионов гривен.

    В Черноморске корабль ремонтируют впервые. К работе присоединился и личный состав фрегата. 

    "Из основных работ, которые сейчас проводятся, — замена бортовой арматуры, осуществление чистки и покраски корпуса корабля", — отметил старший помощник командира фрегата Алексей Корецкий.

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