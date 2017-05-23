Ситуация в Донбассе ухудшается – ОБСЕ

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КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина. Ситуация в зоне конфликта в Донбассе остается напряженной и непредсказуемой, на минувшей неделе ситуация значительно ухудшилась, заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Ситуация с безопасностью в этом регионе по-прежнему напряженная и непредсказуемая. Там по-прежнему размещено оружие в местах, где оно не должно быть, в том числе вблизи линии конфликта. В частности, на прошлой неделе ситуация обострилась на 75% по сравнению с тем, что было на предыдущей неделе", — сказал Хуг.

Он отметил, что наблюдатели насчитали примерно 200 мест, где находится оружие, которого там быть не должно. В 157 случаях речь идет об оружии, находящемся на подконтрольной самопровозглашенной ДНР территории, в 42 — подконтрольной правительству Украины, добавил Хуг.

По его словам, большое количество оружия размещено в непосредственной близости к жилым районам. "Только на прошлой неделе мы зафиксировали четыре случая, когда пострадали мирные жители. А с начала года пострадавших было 206, из них 40 были убиты. Мы также исследовали ущерб, нанесенный домам и имуществу мирных жителей, а также инфраструктуре, связанной с газом, водой и электричеством", — сообщил Хуг, добавив, что миссия оказывает гуманитарную помощь, организуя так называемые "окна тишины" — зоны, в которых люди могут ее получить. В апреле было организовано 46 таких "окон".

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Хуг отметил, что миссия ОБСЕ способствует поддержанию диалога между сторонами конфликта. В то же время он считает, что мирные жители по обе стороны линии соприкосновения устали от него. "Они устали от конфликта, от военных действий, от условий, в которых они живут… Это касается жителей обеих сторон. Они говорят нам, что хотят только одного – чтобы все вернулось в спокойное русло, как это было до конфликта", — сказал замглавы миссии, добавив, что наблюдатели постоянно встречаются с представителями как киевской стороны, так и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, напоминая об обязательствах минских соглашений.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.