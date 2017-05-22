В Азовском море перевернулась лодка с рыбаками, один из них погиб

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. На Азовском море в Херсонской области перевернулась лодка с четырьмя рыбаками, один из них погиб, сообщили в пресс-службе областного управления ГCЧС.

ЧП произошло 21 мая около 17 часов в районе базы отдыха "Юный Гагаринец" в г. Геническ. Погибший — мужчина 1966 г. р., житель Запорожской области.

Состояние здоровья троих пострадавших удовлетворительное.

Ранее Киевская областная государственная администрация сообщила, что шесть рыболовов унесло на отколовшейся льдине недалеко от Киевской ГЭС.