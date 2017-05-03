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    В Запорожской области браконьеры пытались протаранить лодку правоохранителей

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    Полицейские обнаружили у браконьеров и изъяли рыболовные сети, а также 654 незаконно выловленных камбалы-калкана. Учитывая, что штраф за каждую из таких рыб составляет 480 гривен, нанесен ущерб на сумму в треть миллиона гривен.
    В Запорожской области браконьеры пытались протаранить лодку правоохранителей
    zp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Запорожской области браконьеры, ловившие незаконно рыбу, пытались протаранить лодку правоохранителей, сообщает  пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

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    Чтобы остановить правонарушителей, полицейские были вынуждены применить оружие, прострелив двигатель.

    "3 мая 2017 года в половине первого ночи в Бердянский отдел Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от водной полиции о задержании браконьеров. Злоумышленники, близ села Луначарского занимавшиеся незаконным выловом рыбы, направили свой катер на лодку правоохранителей. Предупреждение о применении оружия и выстрел вверх не остановили правонарушителей. Поэтому следующим выстрелом двигатель браконьерского плавсредства был поврежден, после чего обоих граждан, которые в нем находились, задержали", — говорится в сообщении.

    Полицейские обнаружили и изъяли рыболовные сети, а также 654 незаконно выловленных камбалы-калкана. Учитывая, что штраф за каждую из таких рыб составляет 480 гривен, нанесен ущерб на сумму в треть миллиона гривен.

    Напомним, в селе Демидов под Киевом на территории конно-спортивной базы браконьер застрелил племенного коня стоимостью более 50 тысяч евро.

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