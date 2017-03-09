В Одесской области рыбаки на лодках перекрыли движение по Дунаю

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Около сотни рыбаков на лодках 9 марта перекрыли движение по Дунаю в районе Вилково Одесской области. Рыбаки протестуют против того, что Минэкологии затягивает процедуру выдачи разрешений на вылов дунайской сельди, сообщает "Таймер".

Сезон вылова дунайской сельди начинается в первых числах марта, когда рыба заходит в Дунай на нерест, и длится около трёх недель. Именно за это время вилковские рыбаки получают возможность успешного улова.

Однако для того, чтобы приступить к вылову, рыбакам нужно оформить ряд разрешний, в том числе и от областного управления Минэкологии, которое процедуру выдачи документов уже не первый год затягивает.

Ранее Киевская областная государственная администрация сообщила, что шесть рыболовов унесло на отколовшейся льдине недалеко от Киевской ГЭС.