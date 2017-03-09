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    Экономика

    В Одесской области рыбаки на лодках перекрыли движение по Дунаю

    (обновлено: )18610
    Сезон вылова дунайской сельди начинается в первых числах марта, когда рыба заходит в Дунай на нерест, и длится около трёх недель. Именно за это время вилковские рыбаки получают возможность успешного улова.
    Вылов селедки на Дунае
    Таймер Андрейц Анастасов

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Около сотни рыбаков на лодках 9 марта перекрыли движение по Дунаю в районе Вилково Одесской области. Рыбаки протестуют против того, что Минэкологии затягивает процедуру выдачи разрешений на вылов дунайской сельди, сообщает "Таймер".

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    Сезон вылова дунайской сельди начинается в первых числах марта, когда рыба заходит в Дунай на нерест, и длится около трёх недель. Именно за это время вилковские рыбаки получают возможность успешного улова.

    Однако для того, чтобы приступить к вылову, рыбакам нужно оформить ряд разрешний, в том числе и от областного управления Минэкологии, которое процедуру выдачи документов уже не первый год затягивает.

    Ранее Киевская областная государственная администрация сообщила, что шесть рыболовов унесло на отколовшейся льдине недалеко от Киевской ГЭС.

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