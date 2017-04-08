При столкновении лодки и баржи в Мьянме погибли 20 человек

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. При столкновении пассажирского судна с баржей на западе Мьянмы погибли 20 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

"В общей сложности 16 женщин и четыре мужчины погибли сегодня в результате инцидента", — цитирует агентство слова представителя местного депутата Аунг Тху Хтве (Aung Thu Htwe). По его словам, еще девять человек числятся пропавшими. Порядка 30 пассажиров удалось спасти, отметил он.

По информации агентства, всего в лодке находились 80 пассажиров. Инцидент произошел ночью в портовом городе Патейн. Как сообщается, поиски пропавших возобновятся утром.

По данным СМИ, пассажиры судна возвращались со свадебной церемонии.

Напомним, в феврале в результате крушения лодки в ходе соревнований по водным лыжам на реке Муррей на юго-востоке Австралии один человек погиб, четверо получили ранения.