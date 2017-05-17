В Варшаве поляк избил двоих украинцев

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В центре Варшавы 22-летний поляк в нетрезвом состоянии напал на двух украинцев — 29-летнюю девушку и 30-летнего парня — из-за того, что они разговаривали по-украински.

"Полиция арестовала 22-летнего парня за то, что он атаковал женщину и мужчину украинской национальности. Ему не понравилось, что пара разговаривала на другом языке. Он унижал их, бил и прыскав в них газом", — говорится в сообщении полиции Польши, которое приводит Укринформ.

По данным полиции, нетрезвый мужчина на улице начал приставать к паре. После того, как они не отреагировали на провокативные действия, он набросился на парня и начал его бить. На плач и просьбу девушки нападающий не отреагировал. Он выкрикивал лозунги расистского содержания и унижал их национальное достоинство.

Полиция задержала злоумышленника. Пострадавшим украинцам оказана помощь, от них принято обращение в полицию о совершении нападения.

Злоумышленник взят под постоянный надзор полиции. Ему выдвинуто обвинение в избиении и неуважении к гражданам Украины по национальному признаку. За это ему угрожает до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Польше за неделю случилось два нападения на украинцев на почве национальной ненависти.

Украинский институт национальной памяти сообщил ранее, что за три года в Польше были разрушены или осквернены пятнадцать украинских памятников, в Украине — четыре польских памятника.