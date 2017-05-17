наверх
17.05.201718:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Варшаве поляк избил двоих украинцев

    (обновлено: )16840
    Сообщается, что поляк напал на мужчину и женщину из Украину за то, что они разговаривали на национальном языке. Злоумышленник уже взят под постоянный надзор полиции.
    Полиция в Польше. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В центре Варшавы 22-летний поляк в нетрезвом состоянии напал на двух украинцев — 29-летнюю девушку и 30-летнего парня — из-за того, что они разговаривали по-украински.

    Михаил Каркоц. Архивное фото
    StarTribune
    Польша - Украина: "антибандеровская тема" и дело 98-летнего Каркоца

    "Полиция арестовала 22-летнего парня за то, что он атаковал женщину и мужчину украинской национальности. Ему не понравилось, что пара разговаривала на другом языке. Он унижал их, бил и прыскав в них газом", — говорится в сообщении полиции Польши, которое приводит Укринформ.

    По данным полиции, нетрезвый мужчина на улице начал приставать к паре. После того, как они не отреагировали на провокативные действия, он набросился на парня и начал его бить. На плач и просьбу девушки нападающий не отреагировал. Он выкрикивал лозунги расистского содержания и унижал их национальное достоинство.

    Полиция задержала злоумышленника. Пострадавшим украинцам оказана помощь, от них принято обращение в полицию о совершении нападения.

    Злоумышленник взят под постоянный надзор полиции. Ему выдвинуто обвинение в избиении и неуважении к гражданам Украины по национальному признаку. За это ему угрожает до трех лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Польше за неделю случилось два нападения на украинцев на почве национальной ненависти.

    Украинский институт национальной памяти сообщил ранее, что за три года в Польше были разрушены или осквернены пятнадцать украинских памятников, в Украине — четыре польских памятника.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эрик Найман
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    День Победы во Львове
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском