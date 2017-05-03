Во Львовской области обстреляли рыбаков

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Злоумышленник обстрелял рыбаков из травматического оружия во Львовской области, ранены три человека, сообщает пресс-служба главного управления национальной полиции Украины во Львовской области в среду.

По данным полиции, в ночь на среду поступило сообщение о конфликте между мужчинами, который возник на озере.

"Как установили правоохранители, выстрелами из травматического пистолета марки "Зораки" были ранены трое львовян… Также установлено, что стрелял 45-летний житель одного из сел. Пистолет, из которого были осуществлены выстрелы, правоохранители изъяли", — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело по статье "хулиганство" УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял рейсовый автобус во Львовской области. В результате ЧП повреждено боковое стекло маршрутки. В это время в автобусе находился лишь водитель, он не пострадал.