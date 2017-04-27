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    СБУ разоблачила 8 компаний, использовавших "шпионское оборудование" из РФ

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    Спецслужба не уточнила названия компаний, которые, по ее данным, использовали "шпионское программное обеспечение российского производства".
    Служба безопасности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ разоблачили руководство восьми компаний, которые продавали и использовали запрещенное шпионское программное обеспечение, возможно, российского производства, сообщает пресс-служба ведомства.

    При этом СБУ не уточнила названия компаний. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о проведении спецслужбой обысков в офисе Dragon Capital в Киеве. В компании отметили, что обыски связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения.

    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Евгений Невмержицкий, facebook
    Экономист: обыски в Dragon Capital – показатель коррупционной модели страны

    "По результатам проведенной сотрудниками СБ Украины операции, осуществлены обыски и изъята компьютерная техника у восьми компаний, которые использовали и реализовывали шпионское российское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом", — говорится в сообщении.

    Продолжается работа по установлению лиц, причастных к их использованию и распространению программ, выясняются убытки, нанесенные национальным интересам Украины.

    В прошлом году правоохранители прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечение (ПО). Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили несколько фирм, обществ и компаний, руководство которых сознательно закупило нелегальное ПО.

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