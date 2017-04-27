СБУ разоблачила 8 компаний, использовавших "шпионское оборудование" из РФ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ разоблачили руководство восьми компаний, которые продавали и использовали запрещенное шпионское программное обеспечение, возможно, российского производства, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом СБУ не уточнила названия компаний. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о проведении спецслужбой обысков в офисе Dragon Capital в Киеве. В компании отметили, что обыски связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения.

"По результатам проведенной сотрудниками СБ Украины операции, осуществлены обыски и изъята компьютерная техника у восьми компаний, которые использовали и реализовывали шпионское российское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом", — говорится в сообщении.

Продолжается работа по установлению лиц, причастных к их использованию и распространению программ, выясняются убытки, нанесенные национальным интересам Украины.

В прошлом году правоохранители прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечение (ПО). Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили несколько фирм, обществ и компаний, руководство которых сознательно закупило нелегальное ПО.