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    Общество

    СБУ провела обыски в инвесткомпании Dragon Capital

    (обновлено: )32
    Руководитель пресс-службы инвестиционной компании Dragon Capital Ольга Белобловская сообщила, что обыск проводился в рамках закона и приличия.
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Обыски в офисе инвестиционной компании Dragon Capital в Киеве связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения, сообщила в среду руководитель пресс-службы компании Ольга Белобловская.

    Международный центр перспективных исследований в Киеве
    УНИАН
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    Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о проведение обысков Службой безопасности Украины (СБУ) в офисе Dragon Capital в Киеве.

    "Многие из вас знают — сейчас СБУ проводит у нас в офисе Dragon Capital обыск. Имеет решение суда на выимку компьютерной техники. Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения. При этом компания легально и официально купила эту программу. Хотят изъять все компьютеры и парализовать работу", — написала Белобловская на своей странице в Facebook.

    Позже Белобловская добавила, что обыск проводился в рамках закона и приличия.

    "Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", — сообщила она. 

    Напомним, в конце 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Dragon Capital на 118,195 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски в центральном офисе "Укрнафты" в Киеве. Предмет обысков — "проведение аукционов в период, когда компанией управляли люди Игоря Коломойского".

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