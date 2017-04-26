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    Общество

    Компания Dragon Capital пояснила причину обысков

    (обновлено: )108
    Как заявили в компании, сотрудники СБУ намеревались изъять всю компьютерную технику компании, что могло бы привести к остановке деятельности компании, в первую очередь как торговца ценными бумагами и депозитарного учреждения.
    Ремешки с логотипами Dragon Capital
    facebook.com/DragonCapitalUkraine

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Обыски в офисе инвестиционной компании Dragon Capital в Киеве были связаны с программой контроля рабочего времени, сообщается на странице компании в Facebook

    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Евгений Невмержицкий, facebook
    Экономист: обыски в Dragon Capital – показатель коррупционной модели страны

    Отмечается, что программу признали "техническим средством негласного получения информации".

    "Как выяснилось, программное обеспечение, которое было официально приобретено СП ООО Dragon Capital в 2015 году у украинской компании ООО "Стахановец ПРО" (правообладатель ПО) и планировалось к использованию как система контроля рабочего времени работников СП ООО Dragon Capital, было в 2016 году признано "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения", — говорится в сообщении.

    Как заявили в компании, сотрудники СБУ намеревались изъять всю компьютерную технику компании, что могло бы привести к остановке деятельности компании, в первую очередь как торговца ценными бумагами и депозитарного учреждения.

    "Благодаря реагированию со стороны премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, других публичных деятелей и средств массовой информации в дальнейшем обыск прошел без нарушений и силового давления со стороны сотрудников СБУ, и компания работает в обычном режиме", — добавили в Dragon Capital.

    Ранее премьер Владимир Гройсман заявил о проведении Службой безопасности Украины (СБУ) обысков в офисе Dragon Capital и поручил разобраться в причинах. В компании сообщили, что обыски связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения.

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