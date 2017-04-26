Данилюк: обыски в Dragon Capital не на пользу переговорам Киева с инвесторами

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Обыски в офисе инвестиционной компании Dragon Capital в Киеве не способствуют ведению переговоров с инвесторами, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Узнал об обысках СБУ в одной из крупнейших инвестиционных компаний на Украине Dragon Capital во время встреч с инвесторами в Бостоне. Вчера проводил такие встречи в Нью-Йорке. Подобные утренние новости из Киева обычно не помогают переговорам", — написал Данилюк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вызванный общественный резонанс является индикатором низкого уровня доверия к правоохранительным органам.

"Мы строим либеральную экономику, в том числе для того, чтобы быть в состоянии обеспечить безопасность страны. А для этого нужны соответствующие реформы правоохранительной системы. Создание новой аналитической службы финансовых расследований остается необходимым шагом для решения этой проблемы", — подчеркнул министр.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил о проведении Службой безопасности Украины (СБУ) обысков в офисе Dragon Capital. В компании сообщили, что обыски связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения.