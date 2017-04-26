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    Экономика

    Данилюк: обыски в Dragon Capital не на пользу переговорам Киева с инвесторами

    (обновлено: )7920
    Министр сообщил, что узнал об обысках СБУ в Dragon Capital во время встреч с инвесторами в Бостоне: "Вчера проводил такие встречи в Нью-Йорке. Подобные утренние новости из Киева обычно не помогают переговорам".
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Обыски в офисе инвестиционной компании Dragon Capital в Киеве не способствуют ведению переговоров с инвесторами, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Евгений Невмержицкий, facebook
    Экономист: обыски в Dragon Capital – показатель коррупционной модели страны

    "Узнал об обысках СБУ в одной из крупнейших инвестиционных компаний на Украине Dragon Capital во время встреч с инвесторами в Бостоне. Вчера проводил такие встречи в Нью-Йорке. Подобные утренние новости из Киева обычно не помогают переговорам", — написал Данилюк на своей странице в Facebook.

    Он отметил, что вызванный общественный резонанс является индикатором низкого уровня доверия к правоохранительным органам.

    "Мы строим либеральную экономику, в том числе для того, чтобы быть в состоянии обеспечить безопасность страны. А для этого нужны соответствующие реформы правоохранительной системы. Создание новой аналитической службы финансовых расследований остается необходимым шагом для решения этой проблемы", — подчеркнул министр.

    Ранее премьер Владимир Гройсман заявил о проведении Службой безопасности Украины (СБУ) обысков в офисе Dragon Capital. В компании сообщили, что обыски связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения.

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