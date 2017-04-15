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    Происшествия

    В Одессе неизвестные напали на мужчину и забрали 1 млн гривен

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    Согласно информации, четверо неизвестных нанесли жителю Одессы телесные повреждения, вырвали сумку с деньгами и скрылись. В сумке находился 1 миллион гривен.
    Гривна
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 15 апреля, в Одессе четверо неизвестных совершили разбойное нападение на местного жителя и отобрали у него 1 миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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    Кража произошла около 08.30, когда на спецлинию "102" поступило сообщение заявителя. По его словам, неизвестные нанесли ему телесные повреждения, вырвали сумку с деньгами и скрылись. В сумке находился 1 миллион гривен.

    На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции. Проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, ищут свидетелей преступления.

    Решается вопрос о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины.

    Ранее сообщалось, что неизвестные напали на судью Апелляционного хозяйственного суда Киева, столичные правоохранители начали расследование по данному факту.

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