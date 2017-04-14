Крушение Ил-76. Осужденный генерал переложил вину на Муженко

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Генерал-майор Виктор Назаров, которого признали виновным в халатности, повлекшей гибель десантников и членов экипажа Ил-76 в аэропорту Луганска, заявил, что не отдавал приказа о вылете рейса. По его словам, это мог сделать только только Виктор Муженко, на тот момент занимавший должность руководителя антитеррористического центра, а сейчас возглавляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

При крушении летом 2014 года Ил-76 близ Луганска погибли 49 военных, а на скамье подсудимых оказался бывший начальник оперативного штаба АТО Виктор Назаров. Согласно приговору Павлоградского горрайонного суда, его признали виновным по части третьей статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе) и назначили ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

"Определили человека, на которого можно все это повесить — эти 49 жизней, и пытались потом под этого конкретного человека собрать доказательства", — заявил Назаров в комментарии ТСН.

При этом генерал-майор заявил, что не знает, каким образом выполнялся и организовывался перелет — "это была полностью ответственность руководителя оперативной группы".

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"Муженко дал мне указание подготовить соответствующее распоряжение. Как начальник штаба я эту работу организовал. В этом случае мной была направлена заявка на переброску этих сил и средств. Непосредственно задачи, непосредственно распоряжение отдавалось Генеральным штабом и соответственно командованием воздушных сил", — подчеркнул Назаров.

По его словам, в структуре штаба была создана, согласно приказу командующего, оперативная группа воздушных сил, которую также возглавлял уже ныне покойный генерал Никифоров.