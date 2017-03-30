Генералу Назарову – 7 лет тюрьмы: приговор не окончательный?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Павлоградский суд решил, что генерал Виктор Назаров должен быть наказан за халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия и совершенное в условиях военного положения, но при этом не лишил его звания генерал-майора.

Доказательства обвинения, по мнению суда, полностью доказаны. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны. Размер компенсации – по 500 тысяч гривен в пользу близких родственников погибших.

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Генерал может просить о помиловании и подать апелляцию на судебное решение. Что и будет сделано, так как этим решением уже недовольны не только в Минобороны, но и в лично президент.

Поддержка генерала с Банковой

Трагедия произошла 14 июня 2014 года: ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитно-ракетного комплекса ополченцы сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство.

По данным ГПУ, военные должностные лица ВСУ и Оперативного штаба управления АТО, начальником которого в тот момент был генерал Назаров, проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности диверсантов вблизи аэропорта Луганска, а также пребывания на их вооружении переносных зенитно-ракетных комплексов, и не приняли мер по безопасной посадки самолета в районе проведения АТО.

Несмотря на это, генерал-майор Назаров дал приказ на вылет подкрепления самолетами, что и привело к гибели людей в сбитом Ил-76.

Президент Петр Порошенко раскритиковал приговор.

"Не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который осудил боевого генерала к заключению на семь лет… Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война", – написал он на своей странице в Facebook.

А министр обороны Степан Полторак, в унисон президенту, отметил, что приговор генералу Виктору Назарову может стать деморализующим фактором для армии.

"Сейчас создан опасный прецедент, когда решение суда может опасно повлиять на мнение личного состава, задействованного в боевых действиях. Кроме этого, считаю, что это решение не идет на пользу мотивации военнослужащих, поднятию боевого духа и уверенности в том, что они все делают правильно", – отметил Полторак.

Приговор обжалованию подлежит

Родственники погибших военнослужащих были шокированы такой поддержкой генерала Назарова со стороны президенты и главы Минобороны. Иляна Гайдук, сестра погибшего десантника Ильи Гайдука, намерена вернуть орден "За мужество" третьей степени, который президент выдал ее погибшему брату в ответ на открытую поддержку президентом генерала Назарова. Об этом она написала в открытом послании Порошенко.

"Через короткое время после катастрофы Ил-76, Вы награждаете генерала Назарова таким же орденом Богдана Хмельницкого III степени за мужество, как и наших ребят посмертно, не уточняя, в чем же именно она проявлялась, или за 49 погибших или за уничтожение военного имущества?

Вы игнорируете обращения родителей в открытом письме, об отстранении генерала от военной службы на время проведения судебного расследования, а также просьбу семей погибших встретиться с Вами. В годовщину сбитого Ил-76 Вы не выразили свои соболезнования украинцам, так как, например, пострадавшим в катастрофе МН17. Украинцы для Вас люди низшего сорта?" – написала Иляна Гайдук.

Как отметила девушка, вина генерала доказана в суде. Но, как отмечают адвокаты, это еще не говорит о том, что он будет отправлен в колонию отбывать срок.

Впереди – апелляция приговора, а порука со стороны президента и министра обороны дает основание полагать, что приговор будет намного мягче. А в случае просьбы о помиловании она вполне может будет удовлетворена.