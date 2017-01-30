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    Прокуратура направила в суд дело против Плотницкого по крушению Ил-76

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    Донбасс: блокада и пиар (201)

    (обновлено: )17501
    В прокуратуре Днепропетровской области сообщили, что в отношении Игоря Плотницкого утвержден и направлен в суд обвинительный акт - действия квалифицированы как террористический акт.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Lug-info.com

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Днепропетровской области направила в суд дело в отношении главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов ополчения по делу о крушении в 2014 году Ил-76 вооруженных сил Украины, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры.

    Блокада в Донбассе
    Семен Семенченко / Facebook
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    "Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главы террористической организации ЛНР Плотницкого и двух командиров батальонов Патрушева и Гуреева в деле сбитого самолета ИЛ-76. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт", — говорится в сообщении.

    По данным прокуратуры, в июне 2014 года в районе луганского аэропорта потерпел крушение Ил-76 ВВС Украины — погибли 40 десантников и девять членов экипажа. Задействованные в спецоперации силовики заявили, что самолет сбили ополченцы.

    В июле 2016 года прокуратура заочно сообщила Плотницкому, возглавлявшему в 2014 году сформированный в ЛНР батальон "Заря", Патрушеву и Гурееву о подозрении по этому делу. Поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении них проведено специальное досудебное расследование.

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