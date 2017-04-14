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    Работник газотурбинного завода пытался вывезти оборудование в Россию

    (обновлено: )152
    Согласно данным пресс-службы СБУ, работник завода "Зоря"- "Машпроект" вместе с сообщником пытались вывезти три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД общей стоимостью 124 тысячи гривен и другие детали.
    В Николаеве остановили передачу в Россию газотурбинного оборудования
    Пресс-служба СБУ

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Представитель николаевского госпредприятия "Зоря"- "Машпроект" и его сообщник пытались незаконно вывезти в РФ комплектующие с предприятия. Они задержаны, сообщает пресс-служба СБУ.

    Отметим, что предприятие специализируется на производстве газотурбинного оборудования, в частности, для кораблей.

    "Попытке поставки в РФ комплектующих к газотурбинным двигателям (ГТД) военного назначения, используемых на кораблях ВМФ РФ, предотвратила в Николаеве СБУ совместно с военной прокуратурой и при содействии администрации государственного предприятия "Заря" — "Машпроект", — сообщила в пятницу пресс-служба СБУ.

    Пресс-служба СБУ
    В Николаеве остановили передачу в Россию газотурбинного оборудования
    Пресс-служба СБУ
    В Николаеве остановили передачу в Россию газотурбинного оборудования

    Мужчины пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД общей стоимостью 124 тысячи гривен и другие детали (4,6 тысячи долларов).

    Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли значительное количество оборудования, комплектующих, а также чертежи и спецификации, которые предприятие ранее поставляло по заказу российской стороны.

    Ранее сообщалось, что закарпатские пограничники 25 марта задержали 14 контрабандистов сигарет, которые пытались пересечь реку Тису под водой. В целом, по информации пограничников, в результате скоординированных действий вместе с румынскими коллегами было приостановлено перемещение через государственную границу 28 пакетов контрабандных табачных изделий.озбуждено уголовное дело по статье (присвоение или растрата чужого имущества). Задержанным предъявлено уведомление о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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