Работник газотурбинного завода пытался вывезти оборудование в Россию

Пресс-служба СБУ

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Представитель николаевского госпредприятия "Зоря"- "Машпроект" и его сообщник пытались незаконно вывезти в РФ комплектующие с предприятия. Они задержаны, сообщает пресс-служба СБУ.

Отметим, что предприятие специализируется на производстве газотурбинного оборудования, в частности, для кораблей.

"Попытке поставки в РФ комплектующих к газотурбинным двигателям (ГТД) военного назначения, используемых на кораблях ВМФ РФ, предотвратила в Николаеве СБУ совместно с военной прокуратурой и при содействии администрации государственного предприятия "Заря" — "Машпроект", — сообщила в пятницу пресс-служба СБУ.

Пресс-служба СБУ В Николаеве остановили передачу в Россию газотурбинного оборудования

Пресс-служба СБУ В Николаеве остановили передачу в Россию газотурбинного оборудования

Мужчины пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД общей стоимостью 124 тысячи гривен и другие детали (4,6 тысячи долларов).

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли значительное количество оборудования, комплектующих, а также чертежи и спецификации, которые предприятие ранее поставляло по заказу российской стороны.

Ранее сообщалось, что закарпатские пограничники 25 марта задержали 14 контрабандистов сигарет, которые пытались пересечь реку Тису под водой. В целом, по информации пограничников, в результате скоординированных действий вместе с румынскими коллегами было приостановлено перемещение через государственную границу 28 пакетов контрабандных табачных изделий.озбуждено уголовное дело по статье (присвоение или растрата чужого имущества). Задержанным предъявлено уведомление о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.