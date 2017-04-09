наверх
09.04.201722:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Киев

    Реконструкция Подола: трамваям нечего делать на Контрактовой - эксперт

    (обновлено: )15
    Проект трансформации Контрактовой площади в исторической части Киева в пешеходную зону был разработан еще при Советском Союзе. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт в области архитектуры Руслан Кухаренко.
    Реконструкция площади
    УНИАН

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Контрактовую площадь реконструируют и превратят в пешеходную зону. Об этом заявил мэр Виталий Кличко. По его словам, пешеходной станет также и улица Сагайдачного.

    Виталий Кличко. Архивное фото
    Украинское фото
    Ответ бизнеса Киевсовету и Кличко: фиг вам
     Кроме того, к Евровидению на Контрактовой уберут МАФы и обустроят там публичное пространство. Работы по реконструкции исторического Подола будут проходить в четыре этапа, во время которых благоустроят несколько улиц, облагородят Контрактовую площадь и обустроят пересадочный транспортный узел.

    Планы мэрии относительно реконструкции Контрактовой площади в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт в области архитектуры Руслан Кухаренко.

    "Еще при Советском Союзе был разработан проект трансформации Контрактовой площади в пешеходную зону. Нужно было — абсолютно необходимо — убрать трамвай с Контрактовой площади. Часть уже убрали. Теперь тот трамвай, который идет с вокзала, его нужно поворачивать на Верхнем и Нижнем валу, и ему нечего делать в таком прекрасном, густонаселенном месте как Контрактовая площадь", — рассказал эксперт.

    Ранее сообщалось, что в Киеве по состоянию на начало апреля продолжается реконструкция Почтовой площади в центре города.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт произошел у церкви в Египте
    Серия кровавых терактов в Египте
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Алексей Пушков. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Заграничный паспорт
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"