Реконструкция Подола: трамваям нечего делать на Контрактовой - эксперт

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Контрактовую площадь реконструируют и превратят в пешеходную зону. Об этом заявил мэр Виталий Кличко. По его словам, пешеходной станет также и улица Сагайдачного.

Кроме того, к Евровидению на Контрактовой уберут МАФы и обустроят там публичное пространство. Работы по реконструкции исторического Подола будут проходить в четыре этапа, во время которых благоустроят несколько улиц, облагородят Контрактовую площадь и обустроят пересадочный транспортный узел.

Планы мэрии относительно реконструкции Контрактовой площади в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт в области архитектуры Руслан Кухаренко.

"Еще при Советском Союзе был разработан проект трансформации Контрактовой площади в пешеходную зону. Нужно было — абсолютно необходимо — убрать трамвай с Контрактовой площади. Часть уже убрали. Теперь тот трамвай, который идет с вокзала, его нужно поворачивать на Верхнем и Нижнем валу, и ему нечего делать в таком прекрасном, густонаселенном месте как Контрактовая площадь", — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Киеве по состоянию на начало апреля продолжается реконструкция Почтовой площади в центре города.