В Днепре обстреляли здание детской больницы

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Днепре из пневматического оружия обстреляли здание Детской клинической больницы, сообщает местное издание "Информатор" со ссылкой на главного врача медучреждения Владимира Ивашина.

"Думаю о подонках. Какие мысли у них в головах? Кто их рожал, воспитывал, кормил, лечил… Думаю о тех медработниках нашей больницы, которые собирали деньги не в карман, а на установку металлопластиковых окон для удобства больных, о депутатах, которые помогали установить. Сегодня обнаружили простреленные окна из пневматического оружия в нескольких помещениях больницы", — приводит издание слова медика.

"Информатор" Последствия обстрела детской больницы в Днепре

По его словам, пули попали в окна в палате №6 второго отделения, манипуляционном кабинете приемного отделения и кабинете физиотерапии.

Как отмечается, пока что ни полиция, ни другие представители больницы не комментируют происшествие.

Ранее сообщалось, что ночной клуб, расположенный в центральном районе города Смела Черкасской области, обстреляли из гранатомета.