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    В Днепре обстреляли здание детской больницы

    (обновлено: )35010
    По словам главного врача Детской клинической больницы в Днепре, пули пневматического оружия попали в окна в палате №6 второго отделения, манипуляционном кабинете приемного отделения и кабинете физиотерапии.
    Последствия обстрела детской больницы в Днепре
    "Информатор"

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Днепре из пневматического оружия обстреляли здание Детской клинической больницы, сообщает местное издание "Информатор" со ссылкой на главного врача медучреждения Владимира Ивашина.

    "Думаю о подонках. Какие мысли у них в головах? Кто их рожал, воспитывал, кормил, лечил… Думаю о тех медработниках нашей больницы, которые собирали деньги не в карман, а на установку металлопластиковых окон для удобства больных, о депутатах, которые помогали установить. Сегодня обнаружили простреленные окна из пневматического оружия в нескольких помещениях больницы", — приводит издание слова медика.

    "Информатор"
    Последствия обстрела детской больницы в Днепре

    По его словам, пули попали в окна в палате №6 второго отделения, манипуляционном кабинете приемного отделения и кабинете физиотерапии.

    Как отмечается, пока что ни полиция, ни другие представители больницы не комментируют происшествие.

    Ранее сообщалось, что ночной клуб, расположенный в центральном районе города Смела Черкасской области, обстреляли из гранатомета.

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