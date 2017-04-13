В Днепре в подъезд жилого дома закинули горящую шину

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В ночь на четверг в подъезд одного из жилых домов в Днепре неизвестные забросили горящую шину, сообщают местные СМИ.

"Шину закинули в начале третьего ночи. Весь подъезд, вплоть до верхних этажей, покрылся золой", — сообщает "Информатор".

По данным СМИ, на место инцидента по адресу проспект Поля, 106А прибыли пожарные и потушили шину.

informator.dp.ua В Днепре в подъезд жилого дома закинула горящую шину

Жильцы дома утверждают, что причина ЧП в судебном разбирательстве между ними, а новое слушания были назначены на 13 апреля.

"Причины для суда следующие: часть жильцов пытается доказать факты хищения денег и превышения должностных полномочий управителей дома", — уточняют местные СМИ.

Также отмечается, что с декабря произошли уже три таких пожара.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на причале в Одессе.