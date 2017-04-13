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    В Днепре в подъезд жилого дома закинули горящую шину

    (обновлено: )12910
    Согласно информации днепровских СМИ, между жильцами дома идет судебное разбирательство, а очередное заседание было назначено на 13 апреля. С декабря в доме произошли уже три таких пожара.
    В Днепре в подъезд жилого дома закинула горящую шину
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В ночь на четверг в подъезд одного из жилых домов в Днепре неизвестные забросили горящую шину, сообщают местные СМИ.

    "Шину закинули в начале третьего ночи. Весь подъезд, вплоть до верхних этажей, покрылся золой", — сообщает "Информатор".

    По данным СМИ, на место инцидента по адресу проспект Поля, 106А прибыли пожарные и потушили шину.

    informator.dp.ua
    В Днепре в подъезд жилого дома закинула горящую шину

    Жильцы дома утверждают, что причина ЧП в судебном разбирательстве между ними, а новое слушания были назначены на 13 апреля.

    "Причины для суда следующие: часть жильцов пытается доказать факты хищения денег и превышения должностных полномочий управителей дома", — уточняют местные СМИ.

    Также отмечается, что с декабря произошли уже три таких пожара.

    Ранее сообщалось о крупном пожаре на причале в Одессе.

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