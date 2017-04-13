"Повеселились, зайчики?" Появилось видео драки на сессии горсовета в Днепре

В среду на сессии горсовета зарегистрировалось 33 депутата. Представители "Громадської сили" и депутат от БПП Дмитрий Хозин начали кричать о неправомерной сессии. Несколько депутатов поднялись на сцену и начали ломать микрофон мэру города Борису Филатову. После того как туда подтянулись общественные активисты, началась драка.

Филатов назвал представителей меньшинства "дешевыми клоунами, которые опозорили Днепр на всю Украину", сообщает местное издание 056.

"Почему вы хамите другим людям? Повеселились, зайчики? Перерыв!" — говорит на видео мэр.

Читайте также: Днепр, власть, аривидерчи. "Мрази", сказал Филатов депутатам