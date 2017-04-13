наверх
13.04.201712:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Повеселились, зайчики?" Появилось видео драки на сессии горсовета в Днепре

    (обновлено: )256
    В интернете появились кадры потасовки, произошедшей накануне на сессии городского совета Днепра: сначала депутаты заявили о нелегитимности сессии, после чего поднялись на сцену, за ними последовали активисты, в результате завязалась драка.
    Канал 4D 4DStudio на youtube

    В среду на сессии горсовета зарегистрировалось 33 депутата. Представители "Громадської сили" и депутат от БПП Дмитрий Хозин начали кричать о неправомерной сессии. Несколько депутатов поднялись на сцену и начали ломать микрофон мэру города Борису Филатову. После того как туда подтянулись общественные активисты, началась драка.

    Филатов назвал представителей меньшинства "дешевыми клоунами, которые опозорили Днепр на всю Украину", сообщает местное издание 056.

    "Почему вы хамите другим людям? Повеселились, зайчики? Перерыв!" — говорит на видео мэр.

    Читайте также: Днепр, власть, аривидерчи. "Мрази", сказал Филатов депутатам

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Юлия Тимошенко о Владимире Гройсмане. Видео
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Флаг США
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США