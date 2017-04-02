В Минфине заявили о попытке срыва запуска реестров возмещения НДС

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк заявил о попытке срыва запуска реестров возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). В частности, на своей странице в Facebook он отметил, что был сбой в работе системы Аккредитованного центра сертификации ключей Государственной фискальной службы.

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"Относительно запуска электронного реестра НДС… Около 11:00 утра "положили" систему Аккредитованного центра сертификации ключей в ГФС. Это беспрецедентное событие… Всю входную информацию в электронный реестр автоматического возмещения НДС формирует ГФС на основании заявок бизнеса и закрепляет эти данные электронной цифровой подписью. Поэтому бесперебойная работа центра сертификации ключей является обязательным для успешного запуска этого реестра", — написал он.

Сейчас, по словам Данилюка, систему центра удалось частично возобновить. "Продолжаем настойчиво работать, чтобы согласно законодательству, завтра реестр обнародовать", — добавил он.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что с 1 апреля в Украине начинает работу открытый реестр налога на добавленную стоимость.