Священники и военные подрались в горсовете Ужгорода

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Мэр Ужгорода Богдан Андреев снял с рассмотрения сессии горсовета спорный проект решения о разделении земельного участка между Украинской Автокефальной Православной Церковью и УПЦ МП, пишет 0312.ua.

0312.ua Драка между военными и священниками во время сессии в горсовете

Услышав это, священники московского патриархата двинулись в президиум совета и с криками: "Мы не уйдем отсюда, пока вы не проголосуете за это решение!", заблокировали трибуну, на которой уже стояли военные.

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Так, между сторонами началась перепалка, которая переросла в массовую потасовку и драку между одним из военнослужащих и священниками. После вмешательства правоохранителей и других военных, драку остановили.

Напомним, на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал депутат Владимир Парасюк.