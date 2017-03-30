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    Священники и военные подрались в горсовете Ужгорода

    (обновлено: )45131
    Мэр Ужгорода объявил перерыв и вместе с депутатами покинули помещение. Военные вышли, однако священники остались стоять возле трибуны, распевая песни.
    Драка между военными и священниками во время сессии в горсовете
    0312.ua

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Мэр Ужгорода Богдан Андреев снял с рассмотрения сессии горсовета спорный проект решения о разделении земельного участка между Украинской Автокефальной Православной Церковью и УПЦ МП, пишет 0312.ua.

    0312.ua
    Драка между военными и священниками во время сессии в горсовете

    Услышав это, священники московского патриархата двинулись в президиум совета и с криками: "Мы не уйдем отсюда, пока вы не проголосуете за это решение!", заблокировали трибуну, на которой уже стояли военные.

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    Так, между сторонами началась перепалка, которая переросла в массовую потасовку и драку между одним из военнослужащих и священниками. После вмешательства правоохранителей и других военных, драку остановили.

    Напомним, на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал депутат Владимир Парасюк.

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