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    В ресторане Киева парень ударил мужчину ножом в грудь

    (обновлено: )253
    По месту вызова правоохранители установили: между посетителями ресторана возник словесный конфликт. В результате один из парней схватил нож и ударил оппонента в грудь.
    В киевском ресторане произошла поножовщина
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Киеве вечеринка в ресторане закончилась поножовщиной. В полночь в дежурную часть Дарницкого управления полиции от охранника ресторана поступило сообщение о том, что одному из гостей нанесли ножевые ранения.

    На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления и врачи. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

    kyiv.npu.gov.ua
    В киевском ресторане произошла поножовщина

    По месту вызова правоохранители установили: между посетителями ресторана возник словесный конфликт. В результате один из парней схватил нож и ударил оппонента в грудь. Злоумышленник с места происшествия скрылся, а пострадавшего госпитализировали в больницу.

    В течение суток правоохранители задержали 21-летнего студента столичного вуза, который сознался в совершении преступления, но причину нанесения ножевых ранений объяснить не смог. В настоящее время состояние пострадавшего стабилизировалось.

    Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет заключения.

    В феврале в Херсоне мужчина ранил ножом пятерых взрослых и ребенка.

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