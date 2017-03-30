В ресторане Киева парень ударил мужчину ножом в грудь

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Киеве вечеринка в ресторане закончилась поножовщиной. В полночь в дежурную часть Дарницкого управления полиции от охранника ресторана поступило сообщение о том, что одному из гостей нанесли ножевые ранения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления и врачи. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

kyiv.npu.gov.ua В киевском ресторане произошла поножовщина

По месту вызова правоохранители установили: между посетителями ресторана возник словесный конфликт. В результате один из парней схватил нож и ударил оппонента в грудь. Злоумышленник с места происшествия скрылся, а пострадавшего госпитализировали в больницу.

В течение суток правоохранители задержали 21-летнего студента столичного вуза, который сознался в совершении преступления, но причину нанесения ножевых ранений объяснить не смог. В настоящее время состояние пострадавшего стабилизировалось.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет заключения.

В феврале в Херсоне мужчина ранил ножом пятерых взрослых и ребенка.