Винницкая область, на ножах - то Майдан, то Антимайдан

РИА Новости Украина

Акция в поддержку мэра Петра Бровко может пройти сегодня, 9 февраля, в Могилеве-Подольском. Это должен быть ответ на состоявшийся на прошлой неделе митинг, во время которого несколько десятков человек требовали от мэра, чтобы он прекратил преступления своего окружения, пишет "20 хвилин".

- Мы слышали, что на 12.00 в центр сгоняют бюджетников, — говорит Татьяна Глущак, активная участница митинга 31 января. - Разве им можно митинговать? Неужели имеют право учителя покинуть детей на уроках и прийти на собрание в поддержку Бровко?

Татьяна Глущак в прошлом году заявила в полицию на зятя мэра Могилев-Подольского, Сергея Шевчука. Его сейчас держат в следственном изоляторе и судят за покушение на убийство. Потерпевший — муж дочери Татьяны, Александр Коломиец. Он был ранен из огнестрельного оружия в мае прошлого года.

Кроме названных выше людей с ультиматумом к мэру приходили родственники парня, которого избили на дискотеке битой по голове. Как они утверждают — брать зятя мэра. Одному из них действительно на днях объявили подозрение в рамках расследования уголовного производства. Из-за этого криминала и сожженной недавно родственникам потерпевшего машины и приходили с претензиями к мэру горожане. Они уверены — преступления в городе, которые участились, это дело рук приближенных к нему братьев Шевчуков. Люди требовали от мэра публично осудить действия этих молодых людей, выгнать их из города.

- Пусть в АТО едут и там стреляют, — звучало на митинге.

Также участники предупредили Петра Бровко: если он не прекратит в городе "беспредел" с поджогами машин и стрельбами, то через 10 дней соберется еще больший Майдан. Но правоохранители объявили подозрение Шевчуку, на которого указывал избитый битой молодой человек, и объяснили людям, что активно работают над раскрытием поджога машины. И активисты собираться на митинг вновь не стали.

Сегодня как раз 10 дней с момента предыдущей акции. И люди знают, что митинг в городе все же состоится. Он будет не против городского головы, а в его поддержку. Так называемый антимайдан.

20 хвилин Митинг в Могилеве-Подольском

Участники предварительного митинга говорят, что не созывают людей со своей стороны, чтобы не возникло столкновений. Они уверены, что среди "антимайдановцев" будут провокаторы, и акция не закончится миром.

Напомним, позиция Петра Бровко такова: он не имеет отношения к преступлениям, которые были в городе, и если их действительно совершили люди, приближенные к его семье, то их должен осудить не он, а суд. Мэр говорил на митинге, что не влияет на криминогенную ситуацию в городе. Не понимал, почему ему ставят ультиматум о прекращении "беспредела". Открещивался от претензий людей.

Дочь мэра Кристина Шевчук рассказала, что в городе может быть акция в поддержку ее отца, мэра Могилев-Подольского. По ее словам, на нее выйдут люди, которые действительно поддерживают Петра Бровко и не хотят, чтобы ситуацию в городе расшатывали митинги с "титушки". "Титушками" Кристина Шевчук называет участников митинга 31 января.

На данный момент еще нет информации о начале масштабных акций в Могилеве-Подольском.

- Видела, что под мэрией стоит десяток людей, — говорит жительница города, с которой связались по телефону. - АТОшникы среди них. Но ничего такого не происходит. Все спокойно.

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Татьяна Глущак, которая собирала митинг 31 января, говорит, что ее спрашивали, идти ли сегодня снова с митингом к мэру, она сказала — не идти.

- Я объяснила, что это не мы, это против нас сегодня собираются, — говорит женщина. - Люди не совсем понимают, что на самом деле в городе происходит.

Напомним, что сегодняшнюю акцию анонсировали вот в таких листовках: