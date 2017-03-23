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    "Укрзализныця" отправила поезда для тушения пожара на складе боеприпасов

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (21)

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    Замглавы Министерства инфраструктуры сообщил, что персонал железнодорожной станции в городе Балаклея эвакуирован. По его словам, при необходимости "Укрзализныця" готова предоставить поезда для эвакуации населения, однако пока таких запросов не поступало.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Пожарные поезда "Укрзализныци" направлены в помощь для тушения возгорания на складе боеприпасов в Харьковской области, сообщило в четверг Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на замглавы ведомства Юрия Лавренюка.

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    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, приведший к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. Проводится эвакуация местного населения.

    "Пожарные поезда "Укрзализныци" направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных неподалеку города Балаклея Харьковской области", — сообщается на сайте министерства.

    Чиновник также отметил, что персонал железнодорожной станции в городе Балаклея эвакуирован. По его словам, при необходимости "Укрзализныця" готова предоставить поезда для эвакуации населения, однако пока таких запросов не поступало.

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