"Укрзализныця" отправила поезда для тушения пожара на складе боеприпасов

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Пожарные поезда "Укрзализныци" направлены в помощь для тушения возгорания на складе боеприпасов в Харьковской области, сообщило в четверг Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на замглавы ведомства Юрия Лавренюка.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, приведший к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. Проводится эвакуация местного населения.

"Пожарные поезда "Укрзализныци" направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных неподалеку города Балаклея Харьковской области", — сообщается на сайте министерства.

Чиновник также отметил, что персонал железнодорожной станции в городе Балаклея эвакуирован. По его словам, при необходимости "Укрзализныця" готова предоставить поезда для эвакуации населения, однако пока таких запросов не поступало.