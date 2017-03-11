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    В Угледаре произошел взрыв, погиб ребенок - полиция

    (обновлено: )9502
    Согласно информации, в руках у ребенка взорвался неизвестный предмет. Полицейские, которые прибыли на место, увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывчатыми травмами без признаков жизни.
    Взрыв в Угледаре, при котором погиб ребенок
    ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Угледаре произошел взрыв, в результате которого погиб малолетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

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    Установлено, что в руках у ребенка взорвался неизвестный предмет. Первыми на место прибыли полицейские из группы быстрого реагирования, которые находились неподалеку и услышали громкий хлопок.

    На месте трагедии работает полиция. Взрыв произошел около 13.50 на ул.30 лет Победы.

    Полицейские, которые прибыли на место, увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывчатыми травмами без признаков жизни.

    Также в полиции рассказали, что во время первоочередных действий личность мальчика была установлена. Это ученик 7 класса, который возвращался домой с занятий в школе искусств.

    Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Угледарского отделение полиции, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев. Район оцеплен, полиция обеспечивает безопасность людей.

    Ранее сообщалось, что в Ровно во дворе частного дома семьи судьи ночью прогремел взрыв. Взрывное устройство подбросили во двор родителей ровенского судьи по улице Конотопской битвы, в результате взрыва в доме были повреждены окна. Никто не пострадал. 

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