В МИД подтвердили освобождение украинца из плена нигерийских пиратов

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию об освобождении украинского моряка, захваченного в плен нигерийскими пиратами месяц тому назад. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

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"Захваченный пиратами украинец, член экипажа судна BBC Caribbean, освобожден и находится в безопасности", — говорится в сообщении.

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Ранее уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай сообщил, что один гражданин Украины и семь граждан России отпущены из нигерийского плена. Они находятся в аэропорту Франкфурта, в ближайшие сутки они прилетят домой.