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    В МИД подтвердили освобождение украинца из плена нигерийских пиратов

    (обновлено: )5601
    Согласно информации Департамента консульской службы МИД Украины, захваченный пиратами украинец, член экипажа судна BBC Caribbean, освобожден и находится в безопасности.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию об освобождении украинского моряка, захваченного в плен нигерийскими пиратами месяц тому назад.  Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

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    "Захваченный пиратами украинец, член экипажа судна BBC Caribbean, освобожден и находится в безопасности", — говорится в сообщении. 

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    Ранее уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай сообщил, что один гражданин Украины и семь граждан России отпущены из нигерийского плена. Они находятся в аэропорту Франкфурта, в ближайшие сутки они прилетят домой.

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