МИД Украины: состояние похищенных моряков в Нигерии удовлетворительное

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Состояние моряков с захваченного в Нигерии судна BBC Caribbean удовлетворительное, сообщает МИД Украины.

Нападение на судно произошло 5 февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и открыли огонь. Восемь членов экипажа — семь россиян и один украинец — оказались в плену. Среди членов экипажа есть три севастопольца.

"Состояние похищенных членов экипажа BBC Caribbean удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет", — сообщается на странице департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.