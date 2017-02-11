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    МИД Украины: состояние похищенных моряков в Нигерии удовлетворительное

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    Как сообщается на странице департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, угрозы жизни и здоровью моряков с захваченного в Нигерии судна BBC Caribbean нет.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Состояние моряков с захваченного в Нигерии судна BBC Caribbean удовлетворительное, сообщает МИД Украины.

    Флаг Нигерии
    Из открытых источников
    У берегов Нигерии пираты захватили в плен семь моряков РФ и одного украинца

    Нападение на судно произошло 5 февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и открыли огонь. Восемь членов экипажа — семь россиян и один украинец — оказались в плену. Среди членов экипажа есть три севастопольца.

    "Состояние похищенных членов экипажа BBC Caribbean удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет", — сообщается на странице департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

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