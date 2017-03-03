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    В Волынской области на уроке химии отравились 12 детей

    (обновлено: )57
    Об отравлении сообщили из школы села Лудин Владимир-Волынского района. Из соседнего Устилуга выехала бригада скорой помощи, еще несколько бригад были направлены из Владимира-Волынского и Нововолынска.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Двенадцать детей отравились неизвестным веществом на уроке химии в Волынской области, передает в пятницу агентство УНИАН со ссылкой на главного врача Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Олега Куца.

    Светлана Кушнир
    Фото из открытых источников
    Политэксперт об отравлении Кононенко

    По его словам, об отравлении сообщили из школы села Лудин Владимир-Волынского района. Из соседнего Устилуга выехала бригада скорой помощи, еще несколько бригад были направлены из Владимира-Волынского и Нововолынска. Сейчас с признаками отравления 12 детей госпитализированы во Владимир-Волынскую центральную районную больницу.

    Из учебного заведения эвакуированы 108 человек (23 взрослых и 85 детей). "Сейчас продолжается обследование остальных детей этой школы (их до 100 человек), чтобы их госпитализировать, если обнаружат признаки отравления", — отметил Куц.

    Он также рассказал, что из Луцка на помощь выехала оперативно-штабная бригада медицины катастроф. Обучение в школе прекращено. На месте происшествия работают спасатели.

    Напомним, шестьдесят детей отравились в школьной столовой в городе Бахмут на подконтрольной Киеву территории Донецкой области Украины.

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