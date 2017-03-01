В школьной столовой Бахмута отравились 60 детей

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Шестьдесят детей отравились в школьной столовой в городе Бахмут на подконтрольной Киеву территории Донецкой области Украины, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.

"По состоянию на 09.20 известно о недомогании 60 детей, из которых 40 обратились в школьный медпункт, еще 20 – в медицинское учреждение. Госпитализированы в инфекционное отделение бахмутской больницы 16 учеников 1-10 классов", — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, о произошедшем правоохранителям сообщили врачи, которые начали регистрировать обращения родителей школьников. "Последние говорят, что недомогание началось вечером, после обеда в столовой школы", — сообщили в пресс-службе.

В полиции заявили, что предварительно инцидент квалифицировали по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей".

В конце января в школе и детсаду под Киевом массово отравились дети.