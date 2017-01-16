В Харькове семь человек отравились угарным газом

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Харькове госпитализировали семь человек после, по предварительным данным, отравления угарным газом, сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье.
"В квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома, предварительно от отравления угарным газом пострадали семь человек (из них ребенок 2007 года рождения), в состоянии средней степени тяжести их госпитализировали в городскую больницу", — говорится в сообщении.
Причины случившегося устанавливаются.
На минувшей неделе сообщалось о масштабном пожаре в Сумах.