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В Харькове семь человек отравились угарным газом

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Среди пострадавших, которых в состоянии средней степени тяжести их госпитализировали в городскую больницу, ребенок 2007 года рождения.
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Харькове госпитализировали семь человек после, по предварительным данным, отравления угарным газом, сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье.

"В квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома, предварительно от отравления угарным газом пострадали семь человек (из них ребенок 2007 года рождения), в состоянии средней степени тяжести их госпитализировали в городскую больницу", — говорится в сообщении.

Причины случившегося устанавливаются.

На минувшей неделе сообщалось о масштабном пожаре в Сумах.

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