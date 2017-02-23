Странно, что Гончаренко так быстро нашли - Скорик

КИЕВ. 23 фев — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Нардеп Алексей Гончаренко сам инициировал собственное похищение, считает экс-губернатор Одесской области, народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Николай Скорик.

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко, эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины. Позднее прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что Гончаренко находится в безопасном месте, силовикам удалось предотвратить нанесение нардепу тяжких телесных повреждений, а похищение не было инсценировкой. Также он сообщил, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

"Похищение Гончаренко — это чистой воды пиар-акция для того, чтобы привлечь к себе внимание людей. Что говорить, если человек поставил себе целью быть хедлайнером президентской силы в Верховной Раде. Гончаренко было необходимо сместить акценты с разрисованной им стенки в посольстве Германии, после чего МИД этой страны выступил со шквалом критики. На днях я и вовсе читал, как Гончаренко рассказывает про своего супербогатого тестя из "Газпрома". Человек не сидит на месте и постоянно ищет поводы для появления в СМИ", — говорит Скорик.

Нардеп выразил удивление тому, что Гончаренко так быстро нашли.

"Честно говоря, я был уверен, что на Свет Божий депутат появится, минимум, через две недели и расскажет как он страдал за Порошенко. И все сразу же забудут о всех неблаговидных моментах его биографии. Потом власти могли бы представить общественности мифических сепаратистов, которые мучили Гончаренко в стиле "безухого" экс-министра спорта Булатова. Есть такой анекдот про Неуловимого Джо — "Почему он Неуловимый? Потому что он нахрен никому не нужен". Так и здесь в ситуации с Гончаренко", — подытожил он.

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