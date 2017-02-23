наверх
23.02.201717:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.36- 0.14
  • USD26.97- 0.07
Рубрики
Ещё
    Видео

    Похищение Гончаренко. Брифинг прокуратуры и СБУ

    Тема:

    Депутат Гончаренко: "похищение" (13)

    (обновлено: )22601
    Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Алексея Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Ведомства в ходе брифинга подтвердили, что нардеп находится в безопасном месте.
    112 Украина/Youtube

    Правоохранители предотвратили нападение на депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, он находится в безопасном месте, сообщил в четверг прокурор Одесской области Олег Жученко.

    "Он (Гончаренко – Ред.) сейчас в безопасном месте и сейчас будет давать показания в качестве потерпевшего", — сказал Жученко на брифинге.

    По его словам, правоохранители превратили похищение депутата. Прокурор также заявил, что преступники планировали нанести депутату телесные повреждения и лишь его зрения.

    Алексей Гончаренко
    УНИАН
    Алексей Гончаренко. Справка

    Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.

    Читайте также: О чем говорит недипломатическая выходка нардепа Гончаренко

    В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком украинского депутата и назвал его "неподобающим".

    Правоохранители возбудили уголовное производство по статье "похищение человека или незаконное лишение свободы".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Депутат Гончаренко: "похищение"
    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Дмитрий Фирташ
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Оксана Продан
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения