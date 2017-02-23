Похищение Гончаренко. Брифинг прокуратуры и СБУ

Правоохранители предотвратили нападение на депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, он находится в безопасном месте, сообщил в четверг прокурор Одесской области Олег Жученко.

"Он (Гончаренко – Ред.) сейчас в безопасном месте и сейчас будет давать показания в качестве потерпевшего", — сказал Жученко на брифинге.

По его словам, правоохранители превратили похищение депутата. Прокурор также заявил, что преступники планировали нанести депутату телесные повреждения и лишь его зрения.

Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.

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В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком украинского депутата и назвал его "неподобающим".

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье "похищение человека или незаконное лишение свободы".